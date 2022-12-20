ما علاقتها بأموال سرقة القرن؟.. النائب محمد البلداوي يكشف أسباب تكرار حرائق المطار

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تكرر الحرائق التي حدثت في مطار بغداد لدولي، فيما اكد ان الحرائق مفتعلة واحد أسبابها هو خلق توترات من اجل تهريب أموال سرقة القرن.

وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/ إن "هنالك جهات عملت على افتعال الحرائق المتكررة التي حدثت في مطار بغداد بالفترة السابقة"، مشيرا الى ان "احد اهم هذه الأسباب هو خلق توترات من اجل تهريب أموال سرقة القرن".

وتابع، ان "هنالك جهات وأجهزة تستمر في خلق التوترات من اجل إيصال رسالة عن الحكومة بأنها عاجزة عن وضع الحلول"، لافتا الى انه "لا يمكن ان يحدث حريقين في فترة أسبوع في مكان محمي مثل مطار بغداد الدولي".

وأضاف، ان "الحرائق التي تعرض لها المطار في تلك الفترة ليس لتهريب الأموال فقط انمها استغلت لعدت أمور شخصية من قبل جهات كثيرة".

جدير بالذكر ان مطار بغداد الدولي قد تعرض في الفترة الى حريقين في ظرف اسبوع، تزامن معهما بداية تولي السوداني لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن في وقت سابق، عن استرجاع اكثر من 314 مليار دينار من الأموال التي تم اختلاسها من سرقة القرن في امانات الضرائب