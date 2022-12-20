ممثل السوداني: العراق سيبقى صامداً بوجه الإرهاب وهيئة الحشد تطالب بمحاسبة واشنطن

أكد ممثل رئيس الوزراء وزير العمل احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية العليا لا تزال تحذر من خطر الإرهاب، فيما طالبت هيئة الحشد الشعبي، الحكومة بتحمل الأعباء والمسؤوليات لمحاسبة الإدارة الامريكية على جرائمها في العراق.

وقال ممثل رئيس الوزراء وزير العمل احمد الاسدي، خلال الحفل التأبيني لاستشهاد قادة النصر المقام في مجلس النواب: "ننقل تحيات رئيس الوزراء واعتذاره عن الحضور بسبب حضور قمة بغداد في الاردن ونحتفي اليوم بذكرى التأبينية الثالثة نحتفي بالثبات على المنهج والعقيدة واستعادة البطولات التي سطروها"، مضيفا ان "أبو مهدي المهندس كان مطيعاً للمرجعية الدينية".

وأوضح ان "المرجعية عندما صدرت فتوى المرجعية كان المهندس وسليماني ورفاقهم اول من استجاب لهذه الفتوى وبقوا اوفياء لهذه الاستجابة وحريصين على تنفيذها بكل جوانبها".

وفي السياق نفسه، طالب نائب رئيس اركان الحشد الشعبي أبو عامر العيساوي، الحكومة بتحمل الأعباء والمسؤوليات لمحاسبة الإدارة الامريكية على جرائمها في العراق.

وقال العيساوي خلال الحفل التأبيني لاستشهاد قادة النصر المقام في مجلس النواب، "الشهيد القائد قاسم سليماني قدم الغالي والنفيس من أجل حفظ وحدة العراق ونطالب الحكومة بتحمل أعباء ومهام محاسبة الجناة سواء في الادارة الاميركية أو الداخل".

وأضاف، ان "العراق ليس بحاجة إلى أي قوات أجنبية على أراضيه"، مطالبا "الحكومة بتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية الموجودة في العراق".