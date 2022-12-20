اشتباكات مع تاجر مخدرات تنتهي بإصابته واعتقاله في المثنى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباكه مع القوات الأمنية واصابته، في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان، ان "قوة من مديريتنا وبالاشتراك مع الفريق التكتيكي وقوة من مكافحة المخدرات نفذت واجب في قضاء السماوة منطقة أل عبس على أحد كبار تجار المخدرات المحكومين مؤبداً غيابيأ والمطلوب أكثر من خمسين أمر قبض وفق الماده28 مخدرات".

وأضاف البيان، انه "تم القاء القبض على المتهم بعد الاشتباك مع القوة المنفذة للواجب حيث قام برمي رمانة يدوية على القوة المنفذة للواجب وأدت الى إصابته بجروح في منطقة الصدر، نُقل على أثرها الى مستشفى الحسين التعليمي وضبط بحوزته كمية غير معروفة من مادة الكريستال وقطعة سلاح نوع مسدس".