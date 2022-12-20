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السوداني يصل الأردن..


وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الأردنية عمّان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أنه "جرت صباح اليوم في مطار الملكة عالية بالعاصمة الأردنية عمان مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع البيان، "كان في حفل الاستقبال الرسمي للسوداني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".

وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق والأردن، واستعراض حرس الشرف، وفق البيان.

وبحسب البيان، يرأس السوداني وفداً حكومياً رفيعاً للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن. وسيبحث خلال أعمال القمّة العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

 

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