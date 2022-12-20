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صدور حكم بالإعدام بحق تاجر مخدرات في بغداد


أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق أحد تجار المخدرات في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان  ان "المحكمة المختصة أصدرت امراً بالقبض على المجرم في محافظة بغداد/ البلديات بناءً على معلومات استخباراتية وردت اليها".

وأشار الى ان "المجرم قام بمقاومة القوات الأمنية اثناء اعتقاله لأكثر من أربع ساعات مستخدماً أسلحة ذات تصنيف خاص"، مبيناً انه "تم ضبط (4) كيلو من مادة الكريستال بحوزته إضافة الى أنواع مختلفة من الحبوب المخدرة واسلحة متنوعة".

وأضاف، ان "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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