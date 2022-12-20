المحكمة الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.

وقالت المحكمة في بيان "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017".

وتابعت ان "ذلك جاء استناداً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005". وأضافت ان "القرار يعتبر باتاً وملزماً لكافة السلطات".