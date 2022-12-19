الإطاحة بـ “إرهابي" في صلاح الدين بكمين محكم

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان ، ان "مفارزنا مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكّنت من ‏‏إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت: "‏تمت عملية إلقاء القبض عن طريق نصب كمين محكم له، تم خلاله القبض على المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر قبض من الجهات القضائية".

واتم البيان: " تم تسليم المتهم اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".