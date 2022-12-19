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السوداني: الموازنة ستضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن قانون الموازنة سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية، وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح متوسطة النبلاء في مديرية تربية الكرخ الثانية، ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسياً، في عموم مديريات التربية في محافظة بغداد".

وحيّا السوداني، رفع علم العراق في ساحة المبنى، وبدء الدوام الرسمي في المدرسة، التي تُعد واحدة من 42 مدرسة جديدة تم افتتاحها اليوم في وقت واحد في عموم أقضية محافظة بغداد ونواحيها، وقد جرى إتمام 87 منها وبدأت الدراسة فيها خلال هذا العام"، معلنا "المباشرة بتنفيذ 250 مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطة محافظة بغداد".

وأكد رئيس الوزراء، "عدم إمكانية إحداث نهضة جذرية في البلد وتحقيق تنمية حقيقية في الخدمات ما لم يكن البدء من إصلاح العملية التربوية، التي تواجه إشكالية كبيرة تتمثل في شحة المباني المدرسية، والدوام الثلاثي والرباعي، إضافة إلى وجود مدارس كرفانية وطينية في بعض المناطق، لذلك وضع البرنامج الحكومي اولوية خاصة للنهوض بواقع التربية والتعليم".

واوضح أن "قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية، وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية"، مؤكدا أن "العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي".

ووجه السوداني وزير التربية بـ"ضرورة الاهتمام بالملاكات التربوية والتعليمية، وإشراكهم بالدورات التطويرية الحقيقية فضلا عن الحاجة المستمرة لمراجعة المناهج، وبما يتوافق مع معايير التحديث ومنظمة اليونسكو".

واطلع خلال الاحتفال، على "بثّ مباشر لافتتاح المدارس الأخرى، بحضور وزير التربية ومحافظ بغداد وعدد من أعضاء مجلس النواب".

يُشار إلى أن متوسطة النبلاء كانت من المدارس الكرفانية التي هُدّت وتم تشييد مبنى مدرسي نظامي بدلاً عنها بالمواصفات النموذجية.

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