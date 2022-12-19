هيئة الحشد الشعبي تتنازل عن الدعوى المقامة ضد "حيدر الزيدي"

قررت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، التنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط "حيدر الزيدي".

و ذكر مدير عام مديرية الإعلام العامة للهيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي في تدوينة أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي بعد استقباله عائلة المغرر به حيدر الزيدي قرر التنازل عن الدعوى المقامة ضده".

وأضاف، ان الفياض قال لذوي الزيدي: "لو كان الشهيد المهندس موجود لتنازل أيضًا عن القضية، و ان الهدف من الدعوة منع التجاوزات المستمرة من قبل بعض المدفوعين تجاه الشهداء والمقدسات".