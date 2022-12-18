قاضي: عملية اتلاف المخدرات كانت انجاز تاريخي بدعم مجلس القضاء

أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة اتلاف المخدرات القاضي صهيب دحام، اليوم الاحد، ان عملية اتلاف المخدرات كانت انجاز تاريخي بدعم مجلس القضاء.

وقال دحام في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الكمية المضبوطة تكونت بتتابع السنوات منذ 2009 ومن مصادر متعددة ومن محافظات عدة وتكدست في دائرة الطب العدلي من اجل الفحص ومتى ما خرج التقرير انها مواد مخدرة تحفظ في الدائرة الى ان تراكمت الى ان أصبحت الدائرة غير قادرة على تحمل هذه الكميات".

وأضاف ان "هذه العملية تعتبر انجاز تاريخي، السبب الأول والرئيس لاتلاف هذه الكمية خارج دائرة الطب العدلي هو وجود محرقة صغيرة في الدائرة واذا استمرت العملية تتم داخل الدائرة سنحتاج الى سنوات لاتلافها، ولذلك شكلت اللجنة بأشراف رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي كان له الدور الأكبر في عملية اتلاف المواد والقرار".