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الشيخ قيس الخزعلي مغردا باستشهاد كوكبة من أبناء الشرطة الأتحادية أثر هجوم إرهابي غادر في أطراف ناحية الرياض بمحافظة كركوك.
وكالة انباء براثا
111
2022-12-18
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