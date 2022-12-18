نواب من كركوك يتحركون لاقالة المحافظ وعدد من المدراء

كشف النائب عن محافظة كركوك اوميد محمد ، الاحد ، عن تحرك نواب من المحافظة نحو تغيير المحافظ الحالي راكان الجبوري وعدد من المدراء.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك تحركا كبيرا من أجل تغيير المحافظ وعدد من المدراء الفاسدين في محافظة كركوك"، مبينا ان "المحافظ لديه العديد من المخالفات الإدارية وهناك شكاوى بحق محافظ كركوك راكان الجبوري لذا لابد من تغييره".

وأشار إلى أن "الجبوري اتخذ قرارات تعسفية غير مقبولة لهذا طالبنا وفقا للقانون إقالة المحافظ وبعض مدراء الدوائر في المحافظة ممن ثبت فساده ".

وكان محمد قد حذر في تصريح سابق لوكالة / المعلومة/ من استمرار نهج الفساد المستشري في المحافظة ، مؤكدا أن الفساد في كركوك بلغ أخطر مراحله .