محكمة جنايات ذي قار تصدر سبعة احكام مختلفة بينها 3 احكام تتعلق بالارهاب.

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت سبعة احكام مختلفة بينها 3 احكام تتعلق بالارهاب.
وذكر المصدر ان "محكمة الجنايات في مدينة الناصرية اصدرت 7 احكام قضائية مختلفة، بينهما 3 أحكام تتعلق بالارهاب توزعت بين حكمين بالسجن المؤبد، واخر اعدام".
وأضاف المصدر، ان "الاحكام الاربعة المتبقية كانت جميعها تحت بند السجن 5 سنوات وشهرا واحدا بحق 4 تجار مخدرات في المحافظة".
وأشار إلى ان "المتهمين جميعا تمت ادانتهم بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات وصدرت الاحكام بحقهم وفق قانوني مكافحة الإرهاب والمخدرات".
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