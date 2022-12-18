بعد تعرضات كركوك.. خبير يشخص الخلل

اكد الخبير الأمني سلام الزبيدي، اليوم الاحد، ان التعرضات المستمرة في مثلت كركوك وصلاح الدين وديالى هي بسبب الحواضن والمضافات المخفية التي يتحرك منها العدو، مضيفا ان المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال النصر على داعش لم تستكمل بشكل كامل.

وقال الزبيدي في حديث لـ /المعلومة/ إن "التعرضات المستمرة في مثلت الموت وخاصة في كركوك هي بفعل بقايا داعش في الحواضن والمضافات التي يتحرك بها"، مشيرا الى ان "هذه المناطق تحتاج الى تكثيف العمل في الجهد الاستخباراتي والأمني من اجل السيطرة عليها بشكل كامل".

وتابع، ان "استمرار التعرضات في هذه المثلث من الممكن ان تؤثر على الوضع الأمني العام في العراق بسبب ارتباطات الخلايا مع بعضها في جميع المحافظات"، مبينا ان "تداخل الصلاحيات بين القادة الأمنيين في كركوك يعد من الأسباب التي تستغلها عصابات داعش لتنفيذ الهجمات تجاه المواطنين".

وبين انه "على القائد العام للقوات المسلحة الحضور الى هذه المناطق من اجل وضع خطط استراتيجية لفرض الامن وسلامة المواطنين قد تسبقها عمليات عسكرية كبيرة لتطهيرها".

وحدث في وقت سابق من اليوم تعرض على ناحية الرياض مما أدى الى استشهاد احد عشر عنصرا من القوات الأمنية، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالانطلاق عملية امنية من 3 محاور انطلقت في الجزء الشرقي والغربي لناحية الرياض جنوب كركوك ضمن محيط قرى شلال المطر وبقية القرى القريبة من قبل قوات امنية مشتركة مدعومة باسناد من طيران الجيش.