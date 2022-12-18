الأخبار

النزاهة: صحة النجف اشترت أسرّة عاطلة وغير صالحة بـ 454 مليون دينار


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ماليٍّ ومُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام وتواطؤ في هيئة الإعمار ودائرة الصحَّة في النجف.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ، إن "ملاكات مكتب تحقيق النجف قام بالكشف عن شبهات فسادٍ ماليٍّ في هيئة إعمار النجف رافقت إحالة وتنفيذ مشاريع التبليط في عددٍ من أحياء المدينة"، مُبيِّنةً "ضبط أوليات معاملات صرفٍ في هيئة الإعمار تخصُّ إحالة وتنفيذ مشاريع تبليط في أحياء (الأطباء، والغري، والنفط، والشارع المُؤدِّي للكراج الشمالي)".

ولفتت إلى "ضبط مستندي صرفٍ، ومحاضر الاستلام الأولي والنهائيِّ، وعقود المقاولة؛ على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ من خلال وجود الكثير من التعرُّجات في الطرق المُعبَّدة حديثاً، وعدم جودة المواد المُستخدمة في التبليط".

وتابعت الدائرة: "وفي دائرة صحَّة المُحافظة، تمَّ رصد (283) سريراً طبياً كهربائياً بقيمة ( 454,000,000) مليون دينارٍ تمَّ تسلُّمها من قبل الدائرة وإدخالها مخزنياً، بالرغم من كونها عاطلةً وغير صالحةٍ للاستخدام"، مُشدِّدةً على أنَّه "لم يتم الإيعاز إلى الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة " كيماديا" برفض تسلُّمها والاعتراض عليها|.

وبينت: "وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، أفضت تحرِّيات ملاكات المكتب إلى الكشف عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع الأعمال الميكانيكيَّة والكهربائيَّة لصالة عمليَّات الطوارئ في مُستشفى الزهراء التعليميِّ في مدينة الصدر الطبيَّة، وكان مجموع المبالغ المُخصَّصة للمشروع (157,000,000) مليون دينار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد تعرضات كركوك.. خبير يشخص الخلل
النزاهة: صحة النجف اشترت أسرّة عاطلة وغير صالحة بـ 454 مليون دينار
تحالف الانبار: من يدعي الزعامة السنية فاقد للشرعية
العقيد الركن علي نهير امراً للقوة المسؤولة عن تأمين الخضراء
السوداني يصدر أمراً يخص الاعتداء الارهابي في كركوك
البرلمان يصوب نحو المحافظات: ستشهد تغييرا كبيرا وسيقال الذين فشلوا في اداء مهامهم
الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة
جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار
الهجرة تبحث مع الأمم المتحدة معرقلات عودة النازحين
عشائر كركوك تطالب السوداني بتعزيزات عسكرية لضبط الأمن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك