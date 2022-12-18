تحالف الانبار: من يدعي الزعامة السنية فاقد للشرعية

اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ عبدالله الجغيفي ،الاحد، عدم اعتراف الكتل والاحزاب السياسية والجماهير بوجود زعيم للمكون السني، مشيرا الى ان من يدعي غير ذلك فهو فاقد للشرعية .

وقال الجغيفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما تروجه بعض الاحزاب والكتل السياسية عن وجود زعيم للسنة في العملية السياسية الحالية كلام غير صحيح ويندرج ضمن صفقات سياسية غير معترف بها وفاقدة للشرعية ولا وجود للزعيم في ظل عدم تحقيق اي منجز للمحافظات السنية ".

وأضاف، "اننا نستغرب من اطلاق تسمية زعيم للسنة من قبل بعض الشخصيات والكل يعلم اننا لا نعترف بهذه التسمية ولا يوجد زعيم اوحد للسنة كما يشاع انما البعض من السياسيين يطلق على نفسه زعيما فهذا شأنه ونحن موقفنا ثابت".

وأوضح الجغيفي أن "تحالف الانبار الموحد اصبح قوة سياسية مؤثرة في الشارع الانباري بعد انضمام اقطاب سياسية مؤثرة ستسهم في استقطاب شخصيات اخرى ستغير المعادلة السياسية الحالية حول انفراد الحزب الواحد في السلطة".

وأشار الى أن "تحالف الانبار الموحد سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بقوة ويحقق نتائج غير متوقعة ويرغم الحزب الواحد الى الانصياع الى امر الواقع".