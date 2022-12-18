البرلمان يصوب نحو المحافظات: ستشهد تغييرا كبيرا وسيقال الذين فشلوا في اداء مهامهم

اكد رئيس لجنة الخدمات النيابية محما خليل اليوم الاحد، ان المحافظات ستشهد تغييرا كبيرا، فيما بين ان الفترة المقبلة ستشهد اقالة المحافظين الذين فشلوا باداء مهامهم.

وقال خليل في حديث صحفي، انه “بالتأكيد سنشهد قريبا تغيير في بعض المحافظين الذين فشلوا فشلا ذريعا في تقديم الخدمات وعدم الحفاظ على حقوق محافظاتهم”.

واضاف خليل “بعد تجميد العمل في المحافظات وانتهاء المدة الدستورية اليوم مجلس النواب الجهة الرقابية على المحافظين في محافظاتهم”.

واشار الى ان “الشعب مصدر السلطات وخولنا ان نقوم بأداءنا الرقابي والتشريعي وان نحافظ على اليمين الدستوري وتقييم المحافظين ومحاربة الفساد والكثير من الشبهات في المحافظات والتلكؤ في المشاريع والخدمات” مبينا ان “المحافظات ستشهد تغييرا كبيرا”.