الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة

حذر النائب ارشد الصالحي، اليوم الاحد، من وجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك، فيما طالب بعقد جلسة طارئة.

جاء ذلك بعد استشهاد كوكبة من منتسبي الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وناشد الصالحي في بيان رئيس الوزراء “بعدم تكرار اخطاء رؤوساء الوزراء السابقين بترك كركوك وعدم الاهتمام بملفها الامني والخدمي”، داعيا الى “عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء في كركوك”.

وطالب “بتعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في كركوك”، موضحا “نشك في وجود مؤامرة تطبخ على نار هادئة لارباك الامن في كركوك”.

واكد الصالحي ان “وحدة وامن العراق تبدأ من كركوك”، مبينا ان “الشرطة الاتحادية أثبتت عملها المهني ولكن عددها غير كاف لتغطية المساحة الواسعة للمحافظة”.