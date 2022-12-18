الأخبار

الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة


حذر النائب ارشد الصالحي، اليوم الاحد، من وجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك، فيما طالب بعقد جلسة طارئة.

جاء ذلك بعد استشهاد كوكبة من منتسبي الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وناشد الصالحي في بيان رئيس الوزراء “بعدم تكرار اخطاء رؤوساء الوزراء السابقين بترك كركوك وعدم الاهتمام بملفها الامني والخدمي”، داعيا الى “عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء في كركوك”.

وطالب “بتعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في كركوك”، موضحا “نشك في وجود مؤامرة تطبخ على نار هادئة لارباك الامن في كركوك”.

واكد الصالحي ان “وحدة وامن العراق تبدأ من كركوك”، مبينا ان “الشرطة الاتحادية أثبتت عملها المهني ولكن عددها غير كاف لتغطية المساحة الواسعة للمحافظة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد تعرضات كركوك.. خبير يشخص الخلل
النزاهة: صحة النجف اشترت أسرّة عاطلة وغير صالحة بـ 454 مليون دينار
تحالف الانبار: من يدعي الزعامة السنية فاقد للشرعية
العقيد الركن علي نهير امراً للقوة المسؤولة عن تأمين الخضراء
السوداني يصدر أمراً يخص الاعتداء الارهابي في كركوك
البرلمان يصوب نحو المحافظات: ستشهد تغييرا كبيرا وسيقال الذين فشلوا في اداء مهامهم
الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة
جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار
الهجرة تبحث مع الأمم المتحدة معرقلات عودة النازحين
عشائر كركوك تطالب السوداني بتعزيزات عسكرية لضبط الأمن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك