جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار

كشف النائب محمد قتيبة، الاحد، عن جلسة نيابية مرتقبة لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار.

وقال قتيبة في حديث لـ /المعلومة/ "اننا نتابع ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية بقلق بالغ بسبب ما يحدثه من ضغط على أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية، والذي يشكل عبء اضافيا على كاهل الملايين من الفقراء والبسطاء والنازحين".

وأضاف، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في أيام قليلة لايزال غامضا ولم يردنا اي مؤشر حكومي يفصح عن الاسباب"، كاشفا عن "جلسة مهمة ستعقد قريبا من اجل استضافة المعنيين بالملف المالي لمعرفة الاسباب التي كانت وراء رفع أسعار الصرف مؤخرا وماهي الحلول المطروحة".

واشار الى "ضرورة ان تكون هناك سيطرة على حمى الارتفاع لمنع تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة وان اي ارتفاع تدفع اثاره الشرائح دون خط الفقر".

وشهد الدولار في الايام الاخيرة ارتفاع مطرد وسط حالة قلق من ان يؤدي الى ضغط قوي على اسعار المواد الاساسية في الاسواق وخاصة الغذائية.