الأخبار

جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار


 كشف النائب محمد قتيبة، الاحد، عن جلسة نيابية مرتقبة لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار.

وقال قتيبة في حديث لـ /المعلومة/ "اننا نتابع ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية بقلق بالغ بسبب ما يحدثه من ضغط على أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية، والذي يشكل عبء اضافيا على كاهل الملايين من الفقراء والبسطاء والنازحين".

وأضاف، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في أيام قليلة لايزال غامضا ولم يردنا اي مؤشر حكومي يفصح عن الاسباب"، كاشفا عن "جلسة مهمة ستعقد قريبا من اجل استضافة المعنيين بالملف المالي لمعرفة الاسباب التي كانت وراء رفع أسعار الصرف مؤخرا وماهي الحلول المطروحة".

واشار الى "ضرورة ان تكون هناك سيطرة على حمى الارتفاع لمنع تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة وان اي ارتفاع تدفع اثاره الشرائح دون خط الفقر".

وشهد الدولار في الايام الاخيرة ارتفاع مطرد وسط حالة قلق من ان يؤدي الى ضغط قوي على اسعار المواد الاساسية في الاسواق وخاصة الغذائية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة
جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار
الهجرة تبحث مع الأمم المتحدة معرقلات عودة النازحين
عشائر كركوك تطالب السوداني بتعزيزات عسكرية لضبط الأمن
قوة امنية تشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم في كركوك
صورة قادة النصر تزيّن نصب الشهيد في بغداد
وزارة العدل تدعو لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم "داعش" بالإبادة الجماعية
الحاج العامري معزياً بأستشهاد ثلة من ابطال الشرطة الأتحادية بمحافظة كركوك
بينهم ضابط.. عبوة ناسفة تودي بحياة 9 منتسبين في كركوك
الحشد الشعبي يلقي القبض على متهم بالإرهاب بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك