قوة امنية تشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باشتباك قوة أمنية مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم، بالقرب من مكان الانفجار في كركوك.

وقال المصدر ان "قوة امنية اشتبكت مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم بالقرب من مكان التفجير في كركوك".

وأضاف، أن "عملية تفتيش كبيرة في المنطقة بحثا عن مسلحين اخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد 8 منتسبين امنيين بينهم ضابط برتبة رائد، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.