وزارة العدل تدعو لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم "داعش" بالإبادة الجماعية

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، دعم تشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي ضد العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن "شواني، استقبل المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، والوفد المرافق له".

وأشار الوزير، وفق البيان، إلى أن "عصابات داعش ارتكبت مجازر وابادة جماعية بحق الايزيديين في سنجار، اضافة الى جرائم اخرى في سبايكر وبحق ابناء عشيرة البونمر بمحافظة الانبار وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية، لذا نحن ندعم تشكيل محكمة مختصة وبإرادة وطنية عراقية لمحاكمة عناصر هذا التنظيم الارهابي".

وأضاف، أن "وزارة العدل والحكومة تقدمان كامل الدعم للفريق التابع الى الامم المتحدة بخصوص الاعمال التي من شأنها الدفاع عن حقوق الانسان ومحاسبة عناصر التنظيم الارهابي".

من جهته، أعرب كريستيان ريتشر عن "سعادته للتعامل مع وزارة العدل باعتبارها شريكاً مهماً في تحقيق العدالة الجنائية"، معرباً عن "تطلّع فريقه الى المزيد من التنسيق مع الوزارة، ومنها ما يتعلق بتدريب الكوادر المختصة في مجال محاربة التطرف".