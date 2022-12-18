الأخبار

وزارة العدل تدعو لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم "داعش" بالإبادة الجماعية


أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، دعم تشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي ضد العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن "شواني، استقبل المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، والوفد المرافق له".

وأشار الوزير، وفق البيان، إلى أن "عصابات داعش ارتكبت مجازر وابادة جماعية بحق الايزيديين في سنجار، اضافة الى جرائم اخرى في سبايكر وبحق ابناء عشيرة البونمر بمحافظة الانبار وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية، لذا نحن ندعم تشكيل محكمة مختصة وبإرادة وطنية عراقية لمحاكمة عناصر هذا التنظيم الارهابي".

وأضاف، أن "وزارة العدل والحكومة تقدمان كامل الدعم للفريق التابع الى الامم المتحدة بخصوص الاعمال التي من شأنها الدفاع عن حقوق الانسان ومحاسبة عناصر التنظيم الارهابي".

من جهته، أعرب كريستيان ريتشر عن "سعادته للتعامل مع وزارة العدل باعتبارها شريكاً مهماً في تحقيق العدالة الجنائية"، معرباً عن "تطلّع فريقه الى المزيد من التنسيق مع الوزارة، ومنها ما يتعلق بتدريب الكوادر المختصة في مجال محاربة التطرف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصالحي: نشك بوجود مؤامرة لارباك الامن في كركوك ونطالب بعقد جلسة طارئة
جلسة نيابية مرتقبة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار
الهجرة تبحث مع الأمم المتحدة معرقلات عودة النازحين
عشائر كركوك تطالب السوداني بتعزيزات عسكرية لضبط الأمن
قوة امنية تشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم في كركوك
صورة قادة النصر تزيّن نصب الشهيد في بغداد
وزارة العدل تدعو لتشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم "داعش" بالإبادة الجماعية
الحاج العامري معزياً بأستشهاد ثلة من ابطال الشرطة الأتحادية بمحافظة كركوك
بينهم ضابط.. عبوة ناسفة تودي بحياة 9 منتسبين في كركوك
الحشد الشعبي يلقي القبض على متهم بالإرهاب بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك