بسبب ارتفاع الدولار.. تلويح نيابي باستجواب السوداني ومحافظ البنك المركزي

يتجه مجلس النواب، لاستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي بعد انقضاء عطلة مجلس النواب في حال إخفاق الإجراءات المتخذة في إعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي.

وقـال عضو اللجنة القانونية، رائـد المالكي في حوار إن "الحكومة بدأت بالعمل لإعادة سعر الصرف باتخاذها بعض الإجــراءات".

وأضاف المالكي، أن "البرلمان بحكم عمله الرقابي، رصد عمل الحكومة وتم تشخيص نقطتين أو مخالفتين إلى الآن؛ الإخفاق في السياسة المالية وسعر الصرف، وهو إخفاق أثبت عجز الحكومة في السيطرة على موضوع سعر الصرف والسياسة المالية والنقدية".

وأوضح، أن "البرلمان يراقب إجراءات الحكومة خلال هذه الفترة، وسوف ينتظر نتائج هذه الإجـــراءات إلـى نهاية العطلة التشريعية"، ملوحا بـ"المطالبة باستجواب رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي، حال عدم الوصول إلى نتائج في هذا المضمار وعودة سعر الصرف إلى سابق عهده"