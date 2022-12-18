توجيه جديد للدفاع بشأن "نظام البديل"

وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة السادسة عشرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة السادسة عشرة وتشكيلاتها، بعد تدقيق الموجود الفعلي للقيادات والتشكيلات".

وأضافت "بما يضمن أمن ساحة العمليات وانفتاح القطعات فيها والذي ينساق إلى أمن وسلامة وطننا العزيز"، مشيرة الى أن "العمل جار لتطبيق النظام ليشمل كافة القيادات والتشكيلات تباعاً".