متعهدا بحل أزمتهم في 2023.. السوداني يوجه دعوة الى المحاضرين المجانيين

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم، فيما أعلن التوجه لحسم ملف المحاضرين ضمن موازنة 2023.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين"، لافتا إلى أن "السوداني استمع باهتمام إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين المجانيين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، بـ"الدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم".

وأكد أن "ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة"، داعيا "جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم".

وأشار إلى "تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023"، مشددا على أن "الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عمل في قطاعات جديدة متنوعة".