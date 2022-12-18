السوداني يكشف أولوية حكومته ويؤكد: العراق دولة موحدة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن أولوية الحكومة تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم، مشيراً الى أن العراق دولة موحدة ومستقلة.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك".

وأكد ماكغورك "استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية".

وشدد السوداني على أن "العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي".