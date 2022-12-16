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الصحة تنفي وجود اي حالة وبائية جديدة في البلاد


أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الجمعة، عدم وجود أي حالة وبائية جديدة في البلاد.

وقال البدر في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "هناك مركز خاص بالصحة العامة يؤشر حدوث أي حالة وبائية جديدة تطرأ في البلاد.

وأضاف: "بخصوص حالة الأطفال الذين توفوا امس ، ان طفلتين خرجتا من المستشفى بعد تحسن حالتهم"، مبينا انه "لم تحدد أسباب الوفاة للأطفال الثلاثة الاخرين على وجه الدقة، موضحا ان "الاعمار الصغير يجب تشريحها لمعرفة سبب الوفاة والأطفال وصلوا الى مرحلة خطرة وتم عمل كل ما هو ممكن لانقاذهم ولكن قبل حدوث الوفاة اخذت عينات مخبرية لمعرفة سبب الوفاة".

وأشار البدر الى ان "التحقيق جاري لمعرفة أسباب الوفاة بشكل قانوني وقد تكون حالة تسمم وسيكون هناك اعلان رسمي حال اكمال التشريح وخلال أيام سيتم الكشف عن نتيجة التشريح لان طريقة الفحص تحتاج الى وقت".

وشدد على ان "الصحة تعاملت مع حالات صعبة وهي ملتزمة بمعالجة أي ازمة وبائية طارئة"، مؤكدا: "وانفي مرة أخرى وجود أي حالات وبائية جديدة في البلاد".

وكان مستشفى الطفل المركزي التعليمي، كشف تفاصيل واقعة وفاة ثلاثة أطفال اشقاء في العاصمة بغداد، وذلك بعد مناشدة والدهم.

وقال مدير شعبة طوارئ مستشفى الدكتور طالب هاشم عبد انه "تم استقبال خمسة أطفال من عائلة واحدة من سكنة منطقة العامرية، يعانون من اعراض مختلفة ، دخلوا على أثرها الى ردهة الطوارئ , مؤكدا وفاة ثلاثة أطفال ذكور خلال ساعات الاولى من دخولهم المستشفى , فيما اشار الى ان جثث الاطفال المتوفين ارسلت الى الطب العدلي والمستشفى بانتظار نتائج الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاتهم

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