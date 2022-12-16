أعلنت هيئة النزاهة، عن اعتقال متهم ساوم مواطنين بغلق قضايا فساد في بغداد.

وقالت النزاهة في بيان، إن "ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية تمكنت من ضبط متهم ساوم وابتز مواطنين وطلب مبالغ مالية؛ لقاء إيهامهم بغلق قضايا فساد ضدهم، وادعائه الصلة بهيئة النزاهة".

وأضافت أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت معلومات عن تعرض أحد المواطنين للابتزاز وطلب رشوة مقدارها (٢٠٠،٠٠٠) مقابل التعهد بغلق إحدى الشكاوى المقامة ضده في هيئة النزاهة على عقار اشتراه المشتكي سابقا، وفتح بيان له في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الأولى".

وبينت أنها "بادرت فور تلقيها المعلومات إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، إذ قام بعمليات التقصي والتحري عن صحة المعلومات ونصب كمين محكم للمشكو منه، الذي تم ضبطه متلبسا برفقة السائق الشخصي بتسلم جزء من مبلغ الرشوة مئة مليون دينار".