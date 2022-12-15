مكتب رئيس الوزراء: ارتفاع سعر صرف الدولار امر مؤقت

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الخميس، أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، مشيراً إلى أن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن "الحكومة تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".

وأضاف، أنه "توضح الحكومة أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

وتابع، أنه "تشدد الحكومة على جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه الإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد".