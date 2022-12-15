النائب علي الجمالي بشأن وجود الحشد في "جرف النصر": امر ضروري

عد عضو مجلس النواب، علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، وجود الحشد الشعبي في المحافظات الغربية ومناطق جرف النصر "ضرورة ملحة"، فيما كشف أسباب ضرورة مسك قوات الحشد لهذه الاراضي المهددة من قبل "داعش" الارهابي.

وقال الجمالي في حديث ل / المعلومة /، إن "مسك الارض من قبل قوات الحشد الشعبي في المحافظات الغربية ومناطق جرف النصر امر ضروري ويعود لاسباب عديدة".

وأضاف، أن "احد هذه الاسباب المهمة يتمثل بان الحشد هو من حرر هذه الاراضي من خطر عصابات داعش الارهابي، واعلم بمسالك الطرق التي تسلكها العناصر الارهابية".

واوضح عضو مجلس النواب، أن "قوات الحشد تملك خبرة طويلة تمتد لسبع سنوات في المحافظات المحررة لاسيما مناطق جرف الصخر، وهو من اعلم القوات بخفايا الارض؛ لذلك وجودهم في هذه الاراضي ضروري".

وبين الجمالي، أن "السبب المهم الاخر يتمثل بالعلاقات المتينة التي تربط قوات الحشد بعشائر هذه المناطق وسكان المحافظات في كل الاماكن المتواجدين فيها"، معتبراً هذه الخطوة "اشارة جيدة وتعطي انطباعاً بأنه يجب أن يستمر الحشد الشعبي في هذه المناطق".

ويتعرض الحشد الشعبي للعديد من الهجمات الاعلامية التي تثيرها بعض القوى السياسية ذات المصالح الخارجية، والتي تحاول اخراجه من المحافظات المحررة لاسيما جرف النصر لكي تيتح الفرصة امام داعش الارهابي للعودة مرة اخرى لهذه المنطقة المهمة والفاصلة بين ثلاث محافظات.