الحشد الشعبي يعثر على قذائف "نمساوي" في الانبار

تمكنت قوة من اللواء 54 بالحشد الشعبي، الخميس، من العثور على 3 قذائف نوع “نمساوي” في الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 54 بالحشد الشعبي عثرت على 3 قذائف نوع “نمساوي” في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار".

وأضاف ان "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة بعد ورود معلومات عن وجود مخلفات لفلول داعش الارهابي في منطقة اللهيب قرب الأراضي الزراعية، حيث عثرت على 3 قذائف نوع نمساوي".

وبين ان "القوة نفذت واجبا أمنيا مشتركا مع لواء مغاوير عمليات الأنبار – الفوج الثاني لتفتيش صحراء الأنبار وبحيرة الرزازة والابار".