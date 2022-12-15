المياه تغمر إحدى صالات مطار بغداد الدولي

أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، الخميس، توضيحا بشأن خلل فني في صالة القادمين وتحديدا قرب حزام الحقائب.

وقالت الإدارة في بيان : "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام بشأن ما نشره عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور يظهر فيه كسر أحد الأنابيب بسبب أعمال التأهيل والصيانة التي تقوم بها كوادر الصيانة المختصة على منظومة الحريق المتوقفة منذ عام 2016".

وأضاف البيان "توضح إدارة المطار بأنه أثناء عملية صيانة منظومة إطفاء الحريق من قبل كادر الصيانة المختص حدث كسر في إحدى الأنابيب مما أدى إلى تسرب المياه بقوة في صالة القادمين قرب حزام الحقائب".

وأكدت الإدارة أن منظومة الإطفاء لم تجر عليها أية صيانة أو تأهيل من قبل الإدارات السابقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق تدفق المياه من منظومات إطفاء الحرائق في صالة القادمين بمطار بغداد الدولي، ما أدى إلى انتشار المياه في الصالة.