الامن النيابية: مؤامرة طحنون الجديدة لن تمر

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان المؤامرة الجديدة التي يحيكها مستشار الامن الاماراتي طحنون بن زايد والسفيرة الامريكية في بغداد لن تمر، مشيرة الى أن العراق يشهد استقراراً سياسياً واضحا.

وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "التحذيرات والتصريحات بشأن احتمال خروج تظاهرات سياسية مدعومة من قبل رئيس المخابرات الإماراتية طحنون بن زايد والسفيرة الامريكية في بغداد لن يكتب لها النجاح ".

وأضاف ان "الوضع السياسي المستقر والمدعوم من جميع القوى السياسية لن يسمح بتمرير هكذا مؤامرة ولأسباب أخرى"، محذرا من "استغلال التظاهرات المطالبة بالتعيينات والخدمات من اختراقها من قبل محرضين ممولين من تلك الجهات".

وأشار عليوي الى ان "الوضع السياسي المستقر والوضع الدولي لن يسمح بالوقت الحاضر من خروج تظاهرات مدعومة من جهات خارجية لوجود رغبة من جميع القوى السياسية بإيجاد حالة من الاستقرار لتنفيذ البرنامج الحكومي والذي يسير على السكة الصحية لحد الان".

وكان القيادي في تحالف الانبار طه عبد الغني كشف في وقت سابق، عن وجود مخطط برعاية اماراتية وبتنفيذ من احزاب سياسية مقربة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان الدعم الدولي لحزب تقدم مستمر وقد وصلت ملايين الدولارات قبل عدة ايام لدعم تلك التحركات.