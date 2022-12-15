الأخبار

السوداني يؤكد على التنسيق بين النقابات والحكومة لإسناد المنهاج الوزاري


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، فيما أشار إلى ان القطاع التربوي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وفداً لنقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين السيد عباس كاظم السوداني"، مبينا انه "استمع إلى إيجاز عن عمل النقابة، ودورها في إسناد العملية التربوية والمشاكل التي تعترضها بمسارها العام، وجهودها في الارتقاء بواقع المعلمين ومستوى أدائهم".

وأشاد السوداني "بالدور الكبير الذي تضطلع به النقابات والمنظمات المهنية ومنها نقابة المعلمين العراقيين، وما تتمتع به من خبرات مهنية ووظيفية في مختلف الاختصاصات، من شأنها أن تساعد في تحسين مستوى الأداء الوظيفي بشكل عام"، مؤكدا "أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، من أجل إسناد منهاجها الوزاري وتحقيق رؤيتها في المجالات الخدمية ومنها القطاع التربوي، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة".

وذكر ان "الحكومة تسعى لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجهه، بينها أزمة المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوجهها لرعاية شريحة المعلمين والمدرّسين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامن النيابية: مؤامرة طحنون الجديدة لن تمر
السوداني يؤكد على التنسيق بين النقابات والحكومة لإسناد المنهاج الوزاري
قيادي في تحالف الانبار يحذر من تظاهرات بدعم الحلبوسي واشراف بن زايد لاسقاط السوداني
البلداوي: عشرات الاحكام تصدر يوميا بحق الفاسدين وبعض الملفات تحتاج للوقت
إجراء حكومي يخص الجوازات "الدبلوماسية والخدمة"
رئيس الجمهورية يدعو الوقف السني الى اعتماد الخطاب المعتدل ومحاربة التطرف
العامري يشدد على دور العشائر في دحر الإرهاب والقضاء على الطائفية
الشمري: القضاء السند الأساس لعمل وزارة الداخلية
السوداني يزور الدفاع ويصدر توجيهاً
اخماد حريق بمعمل نجارة وإنقاذ 5 عمال بمنطقة العلاوي في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك