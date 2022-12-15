السوداني يؤكد على التنسيق بين النقابات والحكومة لإسناد المنهاج الوزاري

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، فيما أشار إلى ان القطاع التربوي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وفداً لنقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين السيد عباس كاظم السوداني"، مبينا انه "استمع إلى إيجاز عن عمل النقابة، ودورها في إسناد العملية التربوية والمشاكل التي تعترضها بمسارها العام، وجهودها في الارتقاء بواقع المعلمين ومستوى أدائهم".

وأشاد السوداني "بالدور الكبير الذي تضطلع به النقابات والمنظمات المهنية ومنها نقابة المعلمين العراقيين، وما تتمتع به من خبرات مهنية ووظيفية في مختلف الاختصاصات، من شأنها أن تساعد في تحسين مستوى الأداء الوظيفي بشكل عام"، مؤكدا "أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، من أجل إسناد منهاجها الوزاري وتحقيق رؤيتها في المجالات الخدمية ومنها القطاع التربوي، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة".

وذكر ان "الحكومة تسعى لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجهه، بينها أزمة المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوجهها لرعاية شريحة المعلمين والمدرّسين".