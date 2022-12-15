رئيس الجمهورية يدعو الوقف السني الى اعتماد الخطاب المعتدل ومحاربة التطرف

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد الى اعتماد الخطاب المعتدل ومحاربة التطرف في خطابات ديوان الوقف السني.

وقال رشيد في بيان على هامش استقباله رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الدين الخزرجي إن "نشر التسامح والمحبة أمر ضروري من خلال تبني الخطاب المعتدل"، مؤكداً "ضرورة تعميق التعاون بين الجميع لمواجهة التحديات والوقوف بوجه الأفكار الدخيلة والمتطرفة".

وأشار الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى "أهمية الدعم الذي تقدمه المراكز الدينية في توفير الخدمات العامة للمواطنين"، لافتاً إلى "أهمية تشجيع الحكومة في مسعاها ليحقق برنامجها الخدمي ما يصبو إليه العراقيون".

كما أكّد "ضرورة الاهتمام بجميع العتبات المقدسة والمبادرة بإعمار الأماكن الدينية وجعلها قِبلة للزائرين لتنشيط السياحة الدينية التي يمكنها أن تكون داعماً لاقتصاد البلد".

بدوره، قدم رئيس ديوان الوقف السني ضرورة "تفعيل الدور الإرشادي والتوعوي في المؤسسات الدينية ونشر المحبة بين جميع العراقيين".