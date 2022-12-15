العامري يشدد على دور العشائر في دحر الإرهاب والقضاء على الطائفية

شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، على دور العشائر في دحر الإرهاب والطائفية.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان إن "العامري استقبل في مكتبه ببغداد الشيخ مازن الملا جواد التميمي أحد وجهاء قبيلة بني تميم في محافظة ديالى".

وأثنى العامري خلال اللقاء "على الدور الكبير الذي قامت به عشائر محافظة ديالى في محاربة الإرهاب ووأد الطائفية وتقديم التضحيات من أجل تحقيق النصر والمحافظة عليه بالإضافة إلى دورها الساند للدولة والقضاء وتطبيق القانون".

من جهته، أوضح الشيخ التميمي أن "عشائر ديالى تعتقد بأن العامري له الدور الكبير في ما تحقق من استتباب للوضع الأمني والسياسي"، مثمنا "مساهمته الفاعلة في القضاء على الخلافات الطائفية وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين عشائر وأبناء المحافظة".

ووجه التميمي دعوة إلى العامري لحضور التجمع العشائري الذي سيقام على شرفه في مضايف قبيلة بني تميم خلال الأيام المقبلة وبحضور جميع وجهاء ومشايخ عشائر ديالى.