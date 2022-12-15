الشمري: القضاء السند الأساس لعمل وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، أن القضاء هو السند الاساس لعمل الوزارة، فيما جدد دعمه لرجل المرور بتطبيق القانون وتنفيذه.

وقالت الوزارة في بيان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار قيادة شرطة محافظة نينوى التي وصلها يوم أمس برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً في مقر القيادة مع عدد من القادة والضباط".

وبحسب البيان، اكد الشمري على "الاستمرار تطبيق المنهاج الحكومي وفق الخطط المرسومة، وقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني داخل المدن"، مشدداً على أن "النجاح في العمل يكون من خلال تقييم مدراء الأقسام".

وتابع الشمري أن "أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام جميع الضباط والمنتسبين"، مجددا دعمه لرجل المرور.

ودعا "الى عدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، ويجب التعامل مع المواطنين بنزاهة والتعاون الدائم معهم"، مؤكدا"على دعم وإسناد قسم مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة".

وزار وزير الداخلية رئاسة محكمة استئناف نينوى، والتقى برئيس المحكمة وعدد من القضاة، مؤكداً أن "القضاء هو السند الأساسي لعمل وزارة الداخلية"، وفقا للبيان.

فيما أشاد رئيس محكمة الاستئناف "بعمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية"، واصفاً إياها "بالذراع اليمنى لتنفيذ القانون".

وذكر الشمري، ان "المواطنين أصبح لديهم ثقة بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية".