بعد تصديه لـ"داعش الارهابي".. السوداني يوجه بتكريم شهيد من أهالي كركوك

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكريم الشهيد "محمد كهية" بعد تصديه لعناصر "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه، بتكريم الشهيد البطل (محمد نجاة محمد علي كهية)، من أهالي كركوك، المنسوب إلى الفوج التكتيكي لصقور الاستخبارات، وذلك بعد قيامه بعملية بطولية ضد عصابات داعش في قاطع الدبس".

وأضاف البيان، "المجد والرفعة لكل شهداء العراق والموت والعار للإرهاب ومروّجيه وأدعيائه".

يذكر أن محمد نجاة محمد علي كهية استشهد نتيجة تصديه لعناصر "داعش" بعد هجومهم في محافظة كركوك.