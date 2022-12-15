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تشكيل وفد وزاري لمفاوضة تركيا حول حصص العراق المائية


كشف وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس، عن تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع تركيا بشأن حصص العراق المائية.

وقال العلياوي في حديث صحفي، انه "تقرر تشكيل وفد للمفاوضة مع تركيا حول حصص المياه"، مؤكدا أن "الوزارة لا تعول على مياه الامطار".

وأضاف، ان "هناك توجهاً حكومياً جاداً للتفاوض مع دول المنبع خاصة تركيا لإطلاقات مائية أكبر للعراق"، لافتا الى أن "الحصص قليلة ولا نعول على الأمطار للموسم الصيفي القادم"

وأكد وزير الزراعة، أن "الوفد العراقي سيُضم أكثر من وزارة معنية بملف المياه".

وتتزايد يوماً بعد آخر معاناة العراق من أزمات المياه، فعدة بحيرات وأنهار ضربها الجفاف، وتضررت كثيراً الثروة الزراعية وبما لا يقل عنها الثروة الحيوانية، اذ أن السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المائية لبلاد الرّافدين، وسط تشديدات على التحرك الفوري والحازم قبل التمادي أكثر ثم فوات الأوان.

 

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن قلة الأمطار خلال المواسم الماضية أدت إلى انحسار مساحة نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية، وجفاف أنهر وبحيرات عدة.

 

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