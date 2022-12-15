رئيس الجمهورية ويار الله يؤكدان ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش العراقي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله".

وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، قدّم رئيس أركان الجيش إيجازاً بالوضع الأمني والعسكري في العراق للرئيس"، مستعرضاً "التطورات الأمنية والخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه".

وتابع: "كما جرى التأكيد على ضرورة رفع القدرات القتالية لكافة صنوف الجيش وتشكيلاته والعمل على تأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً، بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع العراقيين".