وكالة الاستخبارات تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين اشقاء في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين أشقاء في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزنا وخلال عمليتين منفصلتين تكللت بالدقة والنجاح، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين أشقاء مطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابي لعملهم بما يسمى (اسناد طوارئ وفرقة مؤتة وعسكر درع) تحت كنى (أبو عزام وأبو محمد وأبو هاجر)".

وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والقاء القبض على أحدهم بكمين محكم وبدلاته تم الإطاحة بالإرهابيين الاخرين".

وأشار البيان الى، انه "من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، مبينا "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".