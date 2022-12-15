العامري: ما قامت به عصابات "داعش" الإرهابية في العراق كان مخططا له

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، ان العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة جدا وكانت تستهدف ماضيه وحاضره ومستقبله، في إشارة الى حرب "داعش"الارهابي

وقال العامري خلال فعاليات المخيم الثقافي الفني لـ"قادة النصر" ان "ما قامت به عصابات "داعش" الإرهابية في العراق كان مخططا له"، مشيرا الى ان "العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة جدا وكانت تستهدف ماضيه وحاضره ومستقبله".

وأضاف ان "الفتوى المباركة هي من حققت النصر الكبير على "داعش" الإرهابي والدور الثاني للشعب العراقي الذي استجاب لها".