النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي يدعو السوداني للإفصاح عن عدد القوات الأجنبية في العراق

دعا النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الى الافصاح عن عدد القوات الأجنبية في العراق.

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "مجلس النواب صوت بالأغلبية على قرار ملزم الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية ضمن توقيتات زمنية محددة ".

وأضاف، أنه "استنادا إلى المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالبنا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني توضيح صفة الوجود العسكري الأجنبي في العراق".

وأشار الساعدي إلى أن " الحكومة السابقة لم تعلم مجلس النواب عن عدد القوات الأجنبية في العراق وقواعدهم العسكرية وما هي المدة الزمنية لبقائهم في العراق "، لافتا الى "وجود تحرك سياسي وشعبي جدي لاخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة".

وكان عضو مجلس النواب علاء الحيدري دعا في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ الحكومة إلى الالتزام بقرار مجلس النواب بجدولة الانسحاب الأجنبي من العراق .