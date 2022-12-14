محلل سياسي يرجح اتفاق الاطراف السياسية على تغيير الحلبوسي في قادم الايام

رجح المحلل السياسي صباح العكيلي، حصول اتفاق سياسي في قادم الايام على تغيير الحلبوسي وابعاده من منصب رئيس البرلمان خصوصا بعد حديثه الطائفي ومحاولة تأجيج الوضع.

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان "مواقف الحلبوسي ازاء المغيبين ماهو الا محاولة للوقوف بالضد من الاطار التنسيقي في حين ان الكثير من قيادات المكون السني تختلف مع هذه الشخصية ولاتعتبره ممثلا عن هذا المكون".

واضاف ان "الحلبوسي حاول تسويق نفسه من جديد بعد انحسار نفوذه فضلا عن كونه دعائية انتخابية للحصول على دعم جماهيري، وهذا الموقف مرفوض من قبل الاطار التنسيقي".

وبين ان "هناك تلويح لتغيير الحلبوسي وابعاده من المنصب خصوصا ان وصوله الى كرسي السلطة لم يكن جزءاً من رغبات او قناعة الاطار الذي اكد سابقا على عدم التجديد للرئاسات الثلاث والحلبوسي كسر هذا الاتفاق".

ولفت الى ان "الترويج للطائفية وتاجيجها امر مرفوض من قبل معظم الكتل السياسية بمختلف مكوناتها وبالتالي فأن الفترة المقبلة من المرجح انها ستشهد اتفاقا بين جميع الاطراف السياسية بما فيها الكردية على تغيير الحلبوسي لضمان عدم عودة العراق للمربع الاول".