ضبط عجلة حمل "محورة" لتهريب المشتقات النفطية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، القاء القبض على عجلة حمل محورة معدة لتهريب المنتوجات النفطية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ، أن “مفارز المديرية تمكنت من خلال العاملين على أجهزة فحص المركبات في (سيطرة الشعب) من ضبط عجلة حمل محورة معدة لتهريب المنتوجات النفطية، مع وجود مضخات محورة لتفريغ الحمولات المهربة".

وأضافت: "تم ضبطها بعد دخولها في منظومات فحص المركبات m60 المتواجدة بالسيطرة". واتم البيان: "تم تسليم العجلة الى الجهات المختصة".