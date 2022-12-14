الكاظمي يعتزم اطلاق فضائية جديدة من محل اقامته الدائمة في دبي

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عادل المانع، الاربعاء، عن مغادرة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى دبي بصورة نهائية، مبينا ان الكاظمي شرع بالعمل على انشاء فضائية جديدة من دبي.

وقال المانع في حوار متلفز ان "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التقى بمجموعة من السياسيين قبل عدة ايام وابلغهم بمغادرته العراق نهائيا".

واضاف ان "الكاظمي متواجد حاليا في دبي وشرع بالعمل على انشاء قناة فضائية خاصة به من دبي ".

وتطالب القوى السياسية المختلفة بمحاسبة الكاظمي واصدار اوامر القاء قبض بحقه بسبب قيامه بتسريب معلومات امنية حساسة لجهاز المخابرات الاماراتي عبر مدير مكتب العمليات اللواء المطلوب للقضاء زهير الموسوي فضلا عن تورطه بقضايا فساد كبرى.