الإعدام لداعشي كان يتجسس على الحشد والقوات الأمنية في الطارمية

اصدر القضاء العراقي، الاثنين، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي الذي تم القاء القبض عليه في وقت سابق من قبل مديرية امن الحشد الشعبي/ هيئة التحقيقات و الامن الوقائي.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "لهذا المجرم ارشيفًا امنيًا في تنظيم “داعش” الإرهابي (ولاية شمال بغداد) اذ شغل عدة مهمات فـعمل كعنصر امني يتابع و يتجسس على قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية المتواجدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، كما قام بإغتيال عنصرين من الشرطة و كان مشاركاً فعالاً في العملية التي.تستهدف القوات الامنية والحشد الشعبي بالطارمية".

كما كانت للمدان علاقات كبيرة مع شخوص مهمة في تنظيم “داعش” الإرهابي وخصوصاً مع الهالك ( محمد صدام – أمني قاطع شمال بغداد).