مجلس الوزراء يمنع التعامل مع جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال السابقة

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، منع التعامل مع قرارات حكومة تصريف الأعمال السابقة.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان أن "مجلس الوزراء ناقش مواصلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (121 لسنة 2022)، بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وأقرّ توصيات اللجنة المختصة بـ(إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022."

وأقر المجلس أن "تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة، تنفيذ التوصيات موضوع البحث، وعدم العمل بالقرارات والتوجيهات المؤشر إزاءها (إعادة عرض)، إلا بعد عرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه".