نبأ سار للمحاضرين بالمجان

كشفت عضو لجنة التربية النيابية دنيا الشمري، اليوم الثلاثاء، عن شمول المحاضرين بالمجان بالتثبيت على الملاك الدائم في الموازنة العامة للسنة المقبلة.

وقالت الشمري في حديث لـ/ المعلومة /، إن "لجنة التربية ناقشت ملف تثبيت جميع المحاضرين في الموازنة العامة للعام المقبل"، مضيفة انه "بعد المباحثات العديدة مع وزارة المالية حصلت لجنة التربية النيابية على التأكيد بتضمين اسماء المحاضرين في الموازنة".

وتابعت، ان "وزارة المالية تعمل الان على ادراج جميع أسماء المحاضرين في الموازنة الجديدة من اجل اضافتهم الى الملاك الدائم".

وأشارت الى انه "سيتم التحرك من اجل تثبيت جميع العقود مهما كانت مدة عقد الشخص المتعاقد معه وحسب المجال الذي يعمل به".

وفي وقت سابق، نظم المئات من المحاضرين المجانيين، تظاهرة حاشدة أمام مبنى مجلس الوزراء ووزارة التربية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالتثبيت.