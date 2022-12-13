السوداني: الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ان الأخير "استقبل، وفد مؤسسة التمويل الدولية/IFC، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المؤسسة، أفتاب أحمد".

وأضاف البيان، انه جرى خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون المالي والاقتصادي المختلفة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء لوفد المؤسسة، "انفتاح العراق على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية، وتعزيز الشراكة الإقليمية مع الدول والمنظمات، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الصديقة".

وأشار السوداني إلى أنّ "الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص من أجل أن يلعب دوره الإيجابي كاملاً، بالإضافة إلى تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق".