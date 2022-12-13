صدور امر قضائي بغلق مكتب قناة الفلوجة التابعة للخنجر في بغداد واستقدام أنور الحمداني

افاد مصدر قضائي، الثلاثاء، بصدور امر باغلاق مكتب قناة الفلوجة الفضائية التابعة لخميس الخنجر في بغداد، فيما أكد صدور امري استقدام بحق مدير القناة والإعلامي أنور الحمداني بتهمة تمجيد حزب البعث المحظور.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "بناءً على اخبار سابق مقدم الى الادعاء العام العراقي، فقد صدر امر قضائي بغلق مكتب قناة الفلوجة (التابعة لخميس الخنجر) في العاصمة بغداد".

وأشار المصدر الى "صدور امرين قضائيين باستقدام الإعلامي أنور الحمداني ومدير قناة الفلوجة ادور جورج وذلك بتهمة تمجيد النظام السابق وحزب البعث الحظور وتعمد الإساءة للحشد الشعبي ومقام المرجعية الدينية".

ورجح المصدر "صدور امر قبض بحق أنور الحمداني ومدير قناة الفلوجة ادور جورج خلال الأيام المقبلة بسبب مجهولية محل إقامتهما".